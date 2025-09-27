9月26日、園田競馬場で行われた11R・園田チャレンジカップ（3歳上・ダ1400m）は、赤岡修次騎乗の2番人気、ロレンツォ（牡7・高知・田中守）が勝利した。1/2馬身差の2着にミスズグランドオー（牡7・高知・目迫大輔）、3着に1番人気のオマツリオトコ（牡5・兵庫・長倉功）が入った。勝ちタイムは1:27.9（稍重）。レース序盤、ミルトプライムが先行、高知から出走のミスズグランドオー、スマートビクターらと続いてロレンツォは後