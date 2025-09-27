大井競馬場の冬季限定イルミネーション『東京メガイルミ 2025-2026』が、11月1日（土）にスタートする。来年1月11日（日）までの期間、大井競馬の開催がない日に53日間限定で開催される。今季は、音楽に合わせて輝く「トゥインクル・ライトショー」がリニューアル。100メートルの「江戸桜トンネル」や「日本原風景」など、和の趣を取り入れた光の演出が新たに加わる。また、人の動きに反応する「サイネージオブジェ」や便利な