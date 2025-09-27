「阪神６−２中日」（２６日、甲子園球場）阪神・佐藤輝が適時打２本で２打点を挙げ、今季通算９９打点とした。先発の村上は５回５安打１失点で１３勝目。４奪三振でリーグトップの１３６奪三振とした。石井は４９試合連続無失点。４８回連続無失点で球団記録を更新した。デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏は「本塁打を打ちたいはずなのに、チーム打撃に徹した」と称賛した。◇◇輝の打席には「これぞ４番」という