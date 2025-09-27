私はユミ。家族は夫のジュンヤ、年中の息子・タケルです。いつでも元気いっぱいなタケルは楽しく幼稚園に通っていて、お友達にも恵まれている様子。親としては嬉しいかぎりです。タケルの幼稚園ではもうすぐお遊戯会が行われる予定で、親である私たちも2人してワクワクしています。そして今日、タケルはお遊戯会の配役が決まったと話してくれました。タケルが演じるならばどんな役でも楽しみですが、一体何役として劇に参加するの