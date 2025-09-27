＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン初日◇26日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞初日から首位に5人が並ぶ混戦模様になった。その中に、ツアー未勝利で、今大会の冠を務めるダンロップ（住友ゴム工業）と契約を結ぶホステスプロ・吉本ここねが食い込んだ。【写真】こちらもホステス＆昨年覇者のユウカ先週の「住友生命レディス東海クラシック」では、優勝争いを演じながらも最終日にスコアを伸ばせず6位フ