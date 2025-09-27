＜パナソニックオープン 2日目◇26日◇泉ヶ丘カントリークラブ（大阪府）◇6993ヤード・パー71＞日本選手では羽川豊以来、34年ぶりのレフティVを目指す細野勇策が「65」をマークした。順位は初日の9位から4位に上げ、首位とは4打差から1打差に詰め寄った。〈写真〉タテからヨコへ松山英樹のスイング変化インコースからスタートして、圧巻は16番パー3からの5連続バーディ。ピン右5メートルを沈めると、17番も5メートルを読み切っ