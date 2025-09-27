●演じるヒロインと重なる前向きさ「壁は自分にとって“いいこと”だと」 9月29日にスタートする連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)で、ヒロインの松野トキを演じる高石あかり(高ははしごだか)。撮影開始から約半年が経過した今、「小さい頃から朝ドラのヒロインが一番の夢だった」という高石に、朝ドラヒロインへの思いや演じる松野トキとの共通点などを聞いた。連続テレビ小説