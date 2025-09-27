モデルで俳優の飯豊まりえさん（27）が2025年9月23日、自身のインスタグラムを更新。イタリアでのオフショットを披露した。夫は俳優の高橋一生さん（44）。「ボブ似合いすぎてる...！」の声飯豊さんは、イタリアの国旗の絵文字や「＠tods」をそえて、トッズのバックを手に街にたたずむショットなど5枚の写真を投稿。飯豊さんは2024年の秋冬コレクションから「トッズ フレンド」に就任。インスタグラムに投稿された写真では、えりの