来週の主な予定日銀主な意見と日銀短観植田総裁・内田副総裁米雇用統計自民党総裁選投開票 ・日銀9月主な意見ETF売却決定に高田委員と田村委員が据え置き反対で10月利上げ観測高まる ・植田日銀総裁と内田副総裁の講演、利上げに前向きな発言出るか最もハト派な野口委員も ・日銀短観日米関税交渉進展で先行き不透明感後退中川委員「短観きわめて大事な調査」 ・米雇用統計前回は雇用者数が予想大きく下回