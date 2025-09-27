２２日からの週は、週の後半にかけてドル高が強まる展開となった。１６日、１７日の米ＦＯＭＣ、１８日、１９日の日銀金融政策決定会合を経て、それまでのドル高円安に復する動きとなった。先々週、ＦＯＭＣ直後の145円49銭から148円台まで上昇した後、週明け高値をいったん更新も、週前半は利益確定売りなどが入って、上値が抑えられた。もっとも押し目は147円台半ば前後に留まり、24日の独Ifo景況感指数の弱さを受けたユӦ