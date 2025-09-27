◆フランス２部ナンシー０―１Ｓランス（２６日）フランス２部ＳランスＦＷ中村敬斗が、２試合連続先発となったアウェーのナンシー戦で決勝点を演出する活躍を見せ、チームを今季初の連勝に導いた。移籍問題で出遅れた中村だが、１ゴール１アシストをマークした前節に続いて左サイドで先発。サイドからのチャンスメイクで存在感を示すと、０―０の後半３分、左サイドからゴール前のＦＷサラマに完璧なクロスを供給。シュートは