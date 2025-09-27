韓国軍の虐殺巡る訴訟韓国の地裁は2023年、ベトナムの旧フォンニ村の一帯で家族らが虐殺されたとしてグエン・ティ・タンさん（65）が損害賠償を求めた訴訟で韓国政府に支払いを命じた。韓国で唯一の虐殺を巡る賠償請求訴訟。多数の乳幼児を含む非武装の民間人を韓国軍が無差別に銃撃したと認定した。ベトナム政府は表立って謝罪や賠償を要求してこなかったが、タンさん勝訴の一審判決に韓国政府が控訴したことには、真実を否定