10月16日（木）からスタートする『緊急取調室』第5シーズン、そして12月26日（金）公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』。12年の歴史を誇る『緊急取調室』シリーズが、ついに完結へ。そんななか本日9月26日（金）、都内にて番組史上初となる「ファン大感謝イベント」が開催された。【映像】連ドラ＆映画で完結！『緊急取調室』完結までの12年ファンへの感謝を記したキャスト陣の直筆メッセージボードが掲げられ