生活習慣病は食事・運動・喫煙・飲酒などの生活習慣が原因で発症したり病気が進行したりするさまざまな病気の総称で、日本人の死因の多くを占めています。 以前は「成人病」と呼ばれていましたが、子どもも発症するため「生活習慣病」という名前に改められました。 生活習慣病は死亡リスクだけでなく寝たきりや介護などのリスクも高めます。健康で長生きをするためには生活習慣病の予防が重要です。 この記事では生活習慣病とは