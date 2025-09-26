「老人性難聴」は加齢とともに進行する、誰にでも起こり得る自然な変化ですが、放置しておくと日常生活に様々な影響を及ぼします。老人性難聴の治療法について、「狭山ヶ丘駅前耳鼻咽喉科アレルギー科」の丹羽先生に解説していただきました。 監修医師：丹羽 克樹（狭山ヶ丘耳鼻咽喉科・アレルギー科） 2005年3月防衛医科大学校医学部医学科卒業。陸上自衛隊入隊、防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座入局。陸上自衛