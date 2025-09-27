― ダウは299ドル高と4日ぶりに反発、米インフレ指標が市場予想と一致で利下げ継続への期待が改めて高まる ― ＮＹダウ 46247.29 ( +299.97 ) Ｓ＆Ｐ500 6643.70 ( +38.98 ) ＮＡＳＤＡＱ 22484.07 ( +99.37 ) 米10年債利回り4.179 ( +0.009 ) ＮＹ(WTI)原油 65.72 ( +0.74 ) ＮＹ金 3809.0 ( +37.9 ) ＶＩＸ指数15.29 ( -1.45 ) シカゴ日経225先物 (円建て)