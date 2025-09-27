◇セ・リーグ阪神6―2中日（2025年9月26日甲子園）阪神監督・藤川球児は試合後、「今日から新たなゲームプランでやっていこうということで」と明かした。「この甲子園という舞台で残り試合、大事にやっていこう」号令をかけ、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（10月15日開幕）に向け、スイッチを入れたのだ。CSの舞台も同じ甲子園。もう消化試合ではなく、予行演習の場である。その一端が見えたのが1回