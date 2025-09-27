家族の墓地の前に立つグエン・ティ・バンさん＝2025年7月、ベトナム中部バントゥオン（共同）韓国軍はベトナム戦争で非武装の民間人を虐殺した疑いが持たれている。2000年前後から韓国で問題にされるようになり、市民団体が和解に向けて現地入りするなど動き始めた。遺族は謝罪を望むが、韓国政府が明確に虐殺を認めたことはない。野党時代に真相究明を訴えた李在明氏が2025年6月に大統領になったことで事態打開に期待感も出てい