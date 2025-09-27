千葉県警千葉西署は２５日、千葉市若葉区、柔道整復師の男（６１）を不同意わいせつの疑いで逮捕した。発表によると、男は８月１７日、院長を務める同市稲毛区の接骨院で、施術中に５０歳代女性に抱きつくなどした疑い。「やったことに間違いはない」と容疑を認め、「女性に好意を寄せていた」と供述している。同署が余罪などを調べている。男は１９９６年のアトランタ五輪や９７年の世界陸上などに同行し、選手のケアを行っ