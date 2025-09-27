大相撲秋場所大相撲秋場所は、東京・両国国技館で連日熱戦が繰り広げられている。11日目となった24日、ABEMA中継の解説席に元小結・北勝富士の大山親方が初登場。ファンの間に反響が広がった。シュッとした風貌で、柔らかな笑みを浮かべていた。今年の五月場所（夏場所）中に現役を引退した大山親方。解説として初登場したABEMA中継で、現役引退後の過ごし方を語るシーンがあった。現役時に159キロだった体重は約35キロ落