「iPhone」にサードパーティ製のスマートウォッチを接続したときに使える機能が増える可能性があると、海外で報じられています。 ↑サードパーティともっと仲良く（画像作成／ImageFX）。 Macworldによれば、「iOS 26.1」の内部コードには、サードパーティ製のスマートウォッチ向けに設計された「通知転送」機能が存在するとのこと。 さらに、「どのアプリがあなたのアクセサリに通知を送信できるか選択してください」「