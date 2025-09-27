ハリス・ディキンソン（29）は、ジョン・レノン役を演じることに恐怖を感じたという。サム・メンデス監督によるザ・ビートルズを題材にした4部作の映画で、ポール・メスカル、バリー・コーガン、ジョセフ・クインと共演するハリスは、1980年に40歳で銃弾に倒れたジョン役を引き受けることに「少し」ためらいがあったと認めている。 【写真】若い！ポール・マッカートニーと在りし日