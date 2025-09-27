日本維新の会の吉村洋文代表（50、大阪府知事）が26日、府庁での囲み会見で、自民党の新総裁から連立政権入りの打診があった場合についての対応を問われ「新総裁がどうなるがわかりませんが、新総裁から政策協議等があるのであれば、それは協議するというのが当然というふうに思ってます」と、応じる考えを明らかにした。 【写真】吉村知事 18歳時のイケメン写真 吉村氏は「もちろん大事なことは公約を実現する。約束したこ