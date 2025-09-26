株式会社コラントは、2025年9月27日・28日の二日間、同社所在地（岐阜県羽島市）にて「ヴァレンティ感謝祭2025」を開催すると発表した。 入場無料の同イベントでは、ジュエルLEDシリーズをはじめとする同社製品や協力メーカー20社超による展示販売、大商談会を実施。さらにデモカー展示や疑似ライディング体験、グルメキッチンカーも登場し、来場者に特別な2日間を提供する。最大80％オフのセ}