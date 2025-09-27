『スター・ウォーズ』を、9つのアニメスタジオが独自の“ビジョン”で9つの物語を描くアニメシリーズスター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume3が、10月29日からディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で日米同時独占配信される。配信まで約1ヵ月となった今回、日本のアニメスタジオが描いた新たな9つの『スター・ウォーズ』の物語の一端が垣間見えるオリジナル版本予告と英語吹替本予告が全世界で公開。