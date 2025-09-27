沖縄で開催された第32回U−18 野球ワールドカップ。決勝戦前の室内練習場でU−18侍ジャパンの副将を務める大阪桐蔭の中野大虎は小倉全由（まさよし）監督のもとへ駆け寄り、何やらお願いしていた。中野がお願いしたのは、練習前のアップに合図に合わせてジャンプしたり体を左右に動かしたりするメニューがあるのだが、その合図役を小倉監督に務めてほしいということだった。小倉監督は快諾し、選手たちが集まる方へ歩いてい