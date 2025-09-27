UCCグループは、9月24日から27日の4日間、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催されている「SCAJ ワールド スペシャルティコーヒー カンファレンス アンド エキシビション 2025（SCAJ2025）」にブースを出展し、3つのテーマの1つにコーヒーの健康機能最新研究を掲げ、コーヒー由来の成分「トリゴネリン」アピールしている。UCC上島珈琲の植田恵美R&D本部研究開発部担当課長は「コーヒーに含まれる成分は1500種以上あり