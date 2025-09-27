一般社団法人日本スペシャルティコーヒー協会（SCAJ）は9月24日、今年で20回目となるアジア最大級のスペシャルティコーヒーのイベント「SCAJ ワールド スペシャルティコーヒー カンファレンス アンド エキシビション 2025（SCAJ2025）」を東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催した。開催期間は9月27日まで。昨年、過去最多の来場を記録したことを受けてか、今回は過去最大規模での開催となった。オープニングセレモニーでSCAJの