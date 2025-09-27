東京・目黒区で住宅など3棟が焼ける火事があり、住人の男性が死亡しました。26日午後7時前、目黒区中央町の住宅で火事があり、ポンプ車など35台が出動して約4時間後に消し止められました。この火事で住宅3棟が焼けたほか、火元の家に住む石山隆典さん（88）が搬送先の病院で死亡が確認されました。警視庁が出火原因を調べています。