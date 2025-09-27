歌手・松崎しげるさんが主催する『黒フェス』が、今年で11回目を迎えました。イベントは、日本記念日協会から9月6日が「黒の日」「松崎しげるの日」と認定されたことをきっかけに始まりました。75歳を迎えた松崎さんは、このフェスを「最低でも20回は続けたい」と語り、80歳過ぎまでステージに立ち続ける決意を示しました。【写真を見る】【松崎しげる】黒フェスへの熱い思い「ステージに立って、これこそやっぱり我が人生」【後半