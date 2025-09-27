群馬・太田市で26日夜、刃物を持った男が住宅に侵入し現金を奪って逃走しました。26日午後9時半ごろ、太田市の住宅に男が侵入して住人の男性（44）にカッターナイフのようなものを示して「金を出せ」などと脅し、現金を奪って逃走しました。住宅には男性のほか家族3人もいましたが、けがはありませんでした。警察が男の行方を追っています。