自民党総裁選が9月22日に告示され、各候補者の動きが活発化している。衆参両院で過半数割れという「少数与党」の中、特に注目されているのが【野党との連立の可能性】だ。【画像で見る】維新･国民の連立への“絶対条件”TBS政治部で野党の取材を担当している新田晃一キャップ、そして青木孝仁記者の2人とともに、連立のパートナーとして名前が挙がる日本維新の会・国民民主党、そして野党第一党の立憲民主党の思惑と課題を分析した