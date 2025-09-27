26日夜、北海道・札幌市の公園で犬の散歩をしていた男性がクマに襲われけがをしました。札幌市西区の平和丘陵公園で26日午後8時ごろ、「クマに襲われ右腕をけがしました。血も出ています」と40代の男性から消防に通報がありました。男性は犬の散歩をしていて、クマに襲われ右腕にけがをしましたが、意識はあり命に別条はありません。犬も無事保護されています。警察などによりますと、クマは体長約2メートルの親グマと約1メートル