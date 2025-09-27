関東にも進出している「資さんうどん」から、新味「ねぎどっさり酸辣湯うどん」が期間限定で発売している（写真：えりか／PIXTA）【画像】資さんうどんの「ねぎどっさり酸辣湯うどん」はこんな感じうどんだけでなく、ご飯もの・スイーツまで100種類ものメニューがある「資さんうどん」が、50年ぶりの「新味」（ねぎどっさり酸辣湯うどん）を、期間限定で発売している。「資さん」といえば、「ごぼ天うどん」「カツとじ丼」「ぼた餅