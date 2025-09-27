インテル・マイアミのMFセルヒオ・ブスケツが、今シーズンをもって現役を引退すると発表した。日本時間26日、自身のインスタグラムに投稿した動画を通じて引退を表明し、「プロサッカー選手のキャリアに別れを告げるときが来たと感じている」と心境を語った。バルセロナ、スペイン代表、インテル・マイアミ、そして家族への感謝の意も示している。ブスケツは、2008-09シーズンにFCバルセロナでラ・リーガデビュー。22-23シーズンま