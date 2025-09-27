J2のヴァンフォーレ甲府が、FIFA（国際サッカー連盟）より補強禁止処分を科されたことが判明した。FIFAの公式サイトは9月24日付で、甲府を補強禁止処分のリストに掲載。FIFAは禁止処分発表に合わせて「金銭紛争や規則違反をはじめ、さまざまな違反行為により」と禁止の理由を記載した。これに対し甲府は声明を発表。「本件につきましては、2022年8月１日〜2023年12月31日までトンベンセFC(ブラジル)から期限付き移籍にて弊クラブに