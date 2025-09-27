【ワシントン共同】米NBCテレビは26日、トランプ政権がベネズエラ領内の麻薬密輸組織に対する軍事攻撃を検討していると報じた。数週間以内に踏み切る可能性があるとしている。複数の関係者の話として伝えた。ベネズエラの反米マドゥロ政権は米国が麻薬取り締まりを口実に政権転覆を狙っていると主張している。NBCによると、トランプ大統領は軍事攻撃を承認しておらず、米国とベネズエラは中東地域の仲介者を通じて協議している