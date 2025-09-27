元モーニング娘。でタレントの後藤真希が26日、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告した。後藤は23日、大阪・GORILLA HALLにてライブを開催。「大阪LIVE、遊びに来て頂いた皆様ありがとうございました」とつづると、ショートパンツの衣装を公開した。バルーンや写真で飾り付けられた部屋でのショットも披露。「この日は私の誕生日でもあって貴重な日になりました」と振り返り、「ょ、ょ、ょ、40歳！