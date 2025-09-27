今回、Ray WEB編集部は職場先のヤバイ同僚について読者に話を聞いて漫画にしてみました。石田さんからなにかを貰った主人公。果たして中身は、なんなのでしょうか…？原案：Ray WEB編集部作画：miyukaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】奇行を繰り返す職場の同僚…久々の出社で会ったら【怪しげな紙袋】を渡してきて！？