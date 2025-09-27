『成長とよどみ』と題した最新動画で、脳科学者の茂木健一郎氏が登場。茂木氏は「人間の成長の可能性ってのは無限にあると思ってる」と語り、人生や仕事、学びにおける成長について独自の見解を展開した。 動画内で茂木氏は、ソクラテスを例に挙げ「ソクラテスっていうのはある意味では容赦なかった、だけど優しい人だった」とし、“対話を通して人々を導いた”生き方に触れた。その上で「多くの人が途中で止まってるかってこ