YouTubeの人気シリーズ「脳科学スナック健子」の最新動画「あなたね、みんなの大統領にならないとだめよ！！！」が公開され、同シリーズの店主で脳科学者の茂木健一郎氏が、トランプ元大統領を“来店客”に見立て、ユニークながらも鋭い分析を展開した。 動画冒頭、茂木氏は「ここのスナックは、世の中で疲れた人が来て、心を休める場所です」と語り、悩める“トランプ大統領”役に向けて語りかけた。ニュ