秋の訪れとともに、老舗の木村屋總本店から心躍る新作が登場します。2025年10月1日から直営店で販売されるのは、ハロウィン気分を盛り上げる「おばけかぼちゃ」と、香ばしいピスタチオの風味を楽しめる「酒種 ピスタチオ」。さらに人気の「あんバターホイップ」も再登場し、季節のテーブルを彩ります。パーティや手土産にぴったりの限定パンを、ぜひチェックしてみてください♪ ハロウィン限定「おばけかぼちゃ