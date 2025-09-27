9月29日より、連続テレビ小説『ばけばけ』が放送を開始する。本作は、小泉セツとその夫で作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルとしたフィクション。脚本を『阿佐ヶ谷姉妹の のほほんふたり暮らし』『バイプレイヤーズ 〜もしも100人の名脇役が映画を作ったら〜』などで知られるふじきみつ彦が手がけ、主題歌「笑ったり転んだり」をハンバート ハンバートが担当する。【写真】母親役の池脇千鶴、父親役の岡部たかし……