南海電気鉄道は、駅員の泊まり勤務の大幅縮小に踏み切る。働き方改革の一環で、育児や介護など家庭の事情を抱える希望者の泊まり勤務を原則、免除することを検討する。現在は全駅員（約６５０人）が日替わりで、駅の始業・終業に必要な作業や夜間警備といった「泊まり業務」をしている。１０月から南海本線の岸和田駅や和泉大宮駅など６駅で試験導入し、問題がなければ他の駅に広げる。将来は免除対象者を、全駅員の７割程度に