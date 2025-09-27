NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3809.00（+37.90+1.01%） 金１２月限は続伸。時間外取引では、８月の米個人所得・支出、ＰＣＥ価格指数の発表を控えるなか、１０ドル超の上げ幅を維持した。日中取引では、８月の米個人所得・支出が事前予想を上回ったが、ＰＣＥ価格指数は事前予想通りとなったため、年内の米追加利下げ観測再燃でドルが反落となり、序盤から上げ幅を拡大した。序盤で買いが一巡すると、利食い