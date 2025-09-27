浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組んで6つのチェックを受ける『芸能人格付けチェック』。9月27日（土）に放送される「秋の3時間半スペシャル」では、食と芸術、さらにスポーツにまつわる全問正解して当たり前の6つのチェックを行う。今回は、竹中直人、桂宮治、河合郁人、ホラン千秋、朝日奈央、村上佳菜子、ME:IのKEIKO・SUZU・TSUZUMIが初参戦。総勢18名の一流芸能人たちが超真剣勝負を繰り広げる。今回も「幻の高級