※2025年6月撮影トップ画像は、北千住駅ホーム。筆者が下りた下り電車は快速つくば行。快速電車が出発。筆者は、初めて新型車両の「TX-3000系」に乗りました。やはり、快適で速い。※2025年6月撮影駅名標。駅番号はTX-05。※2025年6月撮影浅草側は階段でした。※2025年6月撮影改札口は、北と南に2つあります。南改札口に向かいました。※2025年6月撮影広い改札口。東武鉄道、東京メトロ日比谷線と乗り換えができます。※2025年6月