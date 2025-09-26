ほくろが大きくなっていることに気づき、美容整形外科で除去したMegさん（仮称）。その後「基底細胞がん」と告知され、大きな病院で再手術を受けることになりました。数年後には関節リウマチも発症し、激痛に苦しみますが、医師との相性や「ヨガインストラクターという仕事がリウマチに良い」という言葉に支えられ前向きに治療を続けています。二つの病気と向き合いながら、母の支えと適切な医療との出会いによって生きる希