イタリアのラグジュアリーブランド「ロロ・ピアーナ（Loro Piana）」が、テーブルウェアコレクション「プンティ・ア・マリア」を発売した。ロロ・ピアーナのセレクト店舗およびオンラインストアで取り扱っている。 【画像をもっと見る】 プンティ・ア・マリアという名前は、「ニットウェアの伝統」に由来。ベージュ、クンメル、ネイビーブルー、バーガンディ、オークルのカラーを用いて「シード」「ストッキネット」「ファンシ