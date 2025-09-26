「コンバース（CONVERSE）」が、「リーガル シュー＆カンパニー（REGAL Shoe & Co.）」とのコラボレーションモデル「ONE STAR J LOAFER PRM」を10月3日に発売する。コンバース旗艦店、White atelier BY CONVERSE、リーガル シュー＆カンパニー旗艦店、両ブランドの公式オンラインストア、Herringbone Footwear、BAYCREW'S STORE EDIFICEで順次取り扱う。 【画像をもっと見る】 同コラボモデルは、1990年代に登場したサドル